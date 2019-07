Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Bundespolizei deckt Urkundenfälschung auf

Pasewalk (ots)

Bundespolizisten der Inspektion Pasewalk kontrollierten heute Nacht (18.07.2019) einen polnischen Fahrzeugführer auf der BAB 11, Höhe Pomellen. Der 38-Jährige war mit einem Mercedes Benz VAN und einem Wohnanhänger in Richtung Polen unterwegs. Er legte den Beamten eine litauische Identitätskarte sowie einen litauischen Führerschein vor. Bei deren Inaugenscheinnahme stellten die Beamten schnell fest, dass diese total gefälscht waren. Nach einer Aufforderung seitens der Beamten präsentierte der Fahrzeugführer dann seinen polnischen Reisepass und Führerschein. Laut Führerschein war ihm das Führen des Fahrzeuggespanns untersagt. Die Fahrt für ihn war somit beendet. Die Beamten stellten die gefälschten "litauischen" Dokumente sicher und zeigten den polnischen Staatsbürger wegen Urkundenfälschung an. Seine Reise konnte er erst nach einem Fahrerwechsel fortsetzen.

