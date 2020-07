Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Motorroller von Pkw erfasst

Ahaus (ots)

Schwere Verletzungen hat ein Jugendlicher am Sonntag bei einem Unfall in Ahaus erlitten. Der 15-Jährige befuhr gegen 20.10 Uhr mit seinem Motorroller die Wessumer Straße aus Wessum kommend in Richtung Ahaus. Kurz vor dem Ortseingang wollte er nach links in einen Weg abbiegen. Zeitgleich hatte ein 27-jähriger Autofahrer zum Überholen angesetzt. Der Ahauser erfasste den abbiegenden Motorroller, dessen Fahrer dadurch stürzte. Ein Rettungswagen brachte den jungen Ahauser in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 7.000 Euro.

