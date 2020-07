Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Hochschulgebäude

Bocholt (ots)

In der Zeit von Samstag, 14.00 Uhr, bis Sonntag, 13.00 Uhr, drangen Einbrecher auf noch nicht bekannte Art und Weise in das Gebäude der Westfälischen Hochschule an der Münsterstraße ein. Die Cafeteria und der Personalraum wurden durchsucht. Angaben über die mögliche Diebesbeute liegen noch nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

