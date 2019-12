Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannte stehlen Bronzefigur

Hannover (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag (01.12.2019) eine Bronzefigur des Künstlers Karl-August-Orth gestohlen. Diese hat sich auf einer Grünfläche an der Schwemannstraße in Kirchrode befunden. Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen haben die Unbekannten die Bronzefigur zwischen 22:00 Uhr am Freitagabend und 12:00 Uhr am Samstag entwendet. Dies wurde erst jetzt bekannt. Das Kunstwerk befand sich auf einer Grünfläche und ist circa 50 cm bis 60 cm hoch, 1,00 Meter lang und etwa 100 kg schwer. Es handelt sich um das Kunstwerk "Liebespaar beim Geschlechtsakt" (1993) des Künstlers Karl-August Orth.

Spuren deuten darauf hin, dass die Kunstfigur von mindestens zwei Tätern mit einer Sack- oder Schubkarre abtransportiert wurde.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den Verbleib des Kunstwerks geben können, sich bei der Polizeiinspektion Süd unter der Telefonnummer 0511 109-3615 zu melden. /ahm, now

Hinweis für Redaktionen: Derzeit liegt uns kein zur Veröffentlichung geeignetes Foto des Kunstwerks vor.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Antje Heilmann

Telefon: 0511 - 109 - 1046

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell