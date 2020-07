Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Nachtragsmeldung: Gronau - Schwerer Verkehrsunfall auf der Gildehauser Straße

Gronau (ots)

Am heutigen Tage, gegen 16 Uhr befuhr eine 38-jährige Radfahrerin aus Gronau mit ihrem Fahrrad den Hagelsweg in Richtung Gildehauser Straße, um diese zu überqueren. Zur gleichen Zeit befuhr ein 48-jähriger Pkw-Fahrer aus Enschede die Gildehauser Straße aus Richtung Gronau kommend in Fahrtrichtung Gildehaus. Beim Überqueren der Fahrbahn übersah die 38-jährige Radfahrerin aus Gronau den Pkw und es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem Pkw. Dabei wurde die Frau aus Gronau so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000,- Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Gildehauser Straße zeitweise komplett gesperrt werden. Die Unfallstelle konnte gegen 19:30 Uhr wieder frei gegeben werden.

