POL-BOR: Stadtlohn - Roter Hyundai entwendet

Stadtlohn (ots)

Am Freitag entwendete ein bisher unbekannter Täter einen geparkten roten Hyundai mit Borkener Kennzeichen. Der Wagen hatte in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 15.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Burgstraße gestanden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0).

