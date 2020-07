Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch auf dem Gildehauser Damm

Gronau (ots)

In der Zeit zwischen dem 01.07.2020, 09.00 Uhr, und dem 10.07.2020, 17.00 Uhr, nutzte ein bisher unbekannter Täter die Urlaubsabwesenheit der Bewohner aus und drang gewaltsam in ein Wohnhaus am Gildehauser Damm ein. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte er ein Rollo hochgeschoben, ein auf Kipp stehendes Fenster dahinter geöffnet und war in das Haus eingestiegen. In der Wohnung durchsuchte er sämtliche Schränke und Schubladen. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet.

Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0).

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell