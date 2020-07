Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen

Gescher (ots)

Am Samstagmorgen übersah eine 61-jährige Autofahrerin aus Velen nach eigenen Angaben beim Linksabbiegen den Wagen eines entgegenkommenden 57-jährigen Autofahrers aus Legden. Sie hatte gegen 09.25 Uhr die Landesstraße 829 von Velen kommend in Richtung Gescher befahren und wollte nach links auf die Bahnhofstraße (L608) einbiegen. Der 57-Jährige überquerte die Bahnhofstraße aus Tungeloh-Pröbsting kommend in Richtung Velen (L 829). Rettungskräfte brachten den verletzten Autofahrer aus Legden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell