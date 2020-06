Polizei Mettmann

POL-ME: 8-Jähriger nach Unfall schwer verletzt - Monheim am Rhein - 2006167

Mettmann (ots)

Am Donnerstag (25. Juni 2020) kam es in Monheim am Rhein zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger, bei dem Letzterer schwer verletzt wurde.

Gegen 15:05 Uhr befuhr ein 64 Jahre alter Monheimer mit seinem Honda die Hegelstraße in Richtung Geschwister-Scholl-Straße. In Höhe der Bushaltestelle "Kantstraße" hielt zu diesem Zeitpunkt in gleicher Richtung ein Linienbus (789) der Rheinbahn mit eingeschaltetem Warnblinklicht. Als der 64-Jährige an dem Bus vorbeifuhr trat ein 8-jähriger Junge aus Monheim vor den Bus und es kam zum Zusammenstoß. Der Junge wurde schwer verletzt mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb.

