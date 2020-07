Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mann belästigt zwei 15-Jährige

Bocholt (ots)

Am Freitagabend belästigte ein bisher unbekannter Mann gegen 20.45 Uhr zwei 15-jährige Mädchen am Aasee. Er bat die Mädchen ein Foto mit seinem Handy von seinem Genitalbereich zu machen. Nach Angabe der beiden 15-Jährigen handelte es sich bei dem Täter um einen 180 cm großen, zwischen 20 und 30 Jahre alten Mann mit normaler Statur. Er hatte kurze, blonde Haare mit einem "Rotstich", einen Dreitagebart, ungepflegte gelbe Zähne und war bekleidet mit einer dunkelblauen Latzhose. Auf einem schwarzen Damenrad entfernte er sich in Richtung Schwimmerbucht.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

