Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auto zerkratzt

Bocholt (ots)

Einen grauen Pkw Skoda zerkratzten am Sonntag noch unbekannte Täter auf dem Heutings Weg in Höhe der Kleingartenanlage. Die Tatzeit liegt zwischen 16.15 und 18.00 Uhr. Über die gesamte Länge des Fahrzeugs befindet sich ein Kratzer im Lack der Fahrerseite. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

