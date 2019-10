Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Einbruch in Gartenhaus

Zwischen Mittwoch, 02. Oktober 2019, und Mittwoch, 09. Oktober 2019, brach ein bislang unbekannter Täter in ein Gartenhaus in der Straße Bittgang ein. Aus diesem entwendete er diverse Gartenwerkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Damme - PKW-Lack zerkratzt

Zwischen Dienstag, 08. Oktober 2019, 17.40 Uhr und Mittwoch, 09. Oktober 2019, 07.10 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter den Lack der Fahrerseite eines Ford KA, der in der Hunteburger Straße geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 08. Oktober 2019, kam es um 14.45 Uhr auf der Quakenbrücker Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus Dinklage wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen und musste verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte eine hinter ihm fahrende 63-jährige Pkw-Fahrerin aus Dinklage zu spät und fuhr auf das Heck auf. Durch den Zusammenstoß entstand an den Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von 10000 Euro. Es wurden keine Personen verletzt.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Pedelec-Fahrerin

Am Mittwoch, 09. Oktober 2019, kam es um 18.57 Uhr auf der Straße Oythe zu einem Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger Pkw-Fahrer aus Goldenstedt wollte nach rechts auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes abbiegen und übersah hierbei eine 77-jährige Pedelec-Fahrerin aus Vechta, die auf dem Radweg fuhr. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

