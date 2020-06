Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Unfall in Lübecker Straße

Rostock (ots)

Am 19. Juni gegen 6 Uhr morgens kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrradfahrer in der Lübecker Straße im Bereich Kröpeliner-Tor-Vorstadt.

Der 70-jährige Autofahrer fuhr auf der Lübecker Straße und bog nach rechts in die Werftstraße ein. Der 44-jährige Fahrradfahrer fuhr ebenso auf der Lübecker Straße und wollte nach links in Richtung Werftstraße abbiegen. Es kommt zum Unfall. Durch den Zusammenstoß stürzt der Fahrradfahrer zu Boden und wurde verletzt. Er wurde anschließend zur weiteren Beobachtung ins Klinikum gebracht. Es entstand außerdem Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Die Beamten nahmen eine Verkehrsunfallanzeige auf. Bei den Beteiligten handelt es sich um Personen deutscher Herkunft

