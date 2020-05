Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall in Butjadingen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Eine 49-jährige Motorradfahrerin wurde am Mittwoch, 27. Mai 2020, gegen 18:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Butjadingen leicht verletzt.

Die Frau aus Butjadingen befuhr mit ihrem Motorrad die Straße Stollhammer Deich in Richtung Augustgroden und wollte nach links in die Ulmenstraße abbiegen. Dabei wurde ihre Vorfahrt von einer 61-jährigen Frau aus Nordenham missachtet, die mit ihrem Opel von der Ulmenstraße nach links auf den Stollhammer Damm in Richtung Augustgroden auffahren wollte. Nach dem Zusammenstoß klagte die Motorradfahrerin über Schmerzen in den Beinen. Nach einer ersten Behandlung vor Ort wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Der entstandene Sachschaden wurde auf 2.000 Euro geschätzt.

