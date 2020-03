Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Widerstandshandlungen im Rahmen der Personalienfeststellung nach Bedrohung

Karlsruhe (ots)

Nachdem ein 21-jähriger Mann aggressiv in einer Gaststätte in der Karlsruher Yorckstraße in Erscheinung trat und er dort einen 37-jährigen Mann sowie eine 41-Jährige Frau aufgrund vorausgegangener Auseinandersetzungen mit Worten bedrohte, alarmierte der 41-Jährige die Polizei. Auch vor dem Gaststättenbereich soll sich die Auseinandersetzung fortgesetzt haben.

Beim Eintreffen der Beamten vor Ort flüchtete der 21-Jährige mit kamerunischer Staatsangehörigkeit in Richtung Kaiserallee. Dort kam es im Rahmen der strafprozessualen Maßnahmen zu massiven Widerstandshandlungen. Der Mann weigerte sich seine Personalien preis zu geben und sollte daher aufs Revier verbracht werden. Da er massiven Widerstand leistete, musste er zu Boden gebracht und ihm Handschellen angelegt werden. Auch auf dem Revier trat er aggressiv in Erscheinung, so dass er zunächst in Beseitigungsgewahrsam genommen werden musste. Zwei Polizeibeamte zogen sich im Rahmen der Widerstandshandlungen leichte Verletzungen zu.

Christina Krenz, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell