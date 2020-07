Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Quad entwendet

Raesfeld (ots)

Auf ein Quad hatten es Unbekannte am Sonntag in Reken abgesehen. Die Täter entwendeten das Fahrzeug, das auf einem Grundstück an der Velener Straße gestanden hatte. Bei der Diebesbeute handelt es sich um ein schwarz lackiertes Quad des Herstellers Kymco vom Typ MXU 500 IRS/Z2 mit BOR-Kennzeichen. Die Tatzeit liegt zwischen 00.30 Uhr und 16.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

