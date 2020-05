Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Nach Zeugenhinweis Unfallflucht aufgeklärt

Ahaus (ots)

Reparaturbedarf von insgesamt circa 1.500 Euro war das Ergebnis eines Einparkversuchs am Mittwoch in Ahaus. Eine 75-jährige Ahauserin war gegen 09:05 Uhr auf der Suche nach einem Parkplatz an der Wallstraße, gegenüber eines Drogeriemarktes, fündig geworden. Beim Einparken stieß die Autofahrerin jedoch gegen einen bereits geparkten Wagen. Eine Zeugin hatte einen lauten Knall gehört. Sie hatte sich das Kennzeichen gemerkt und konnte der Polizei auch eine Beschreibung der Fahrerin geben. So konnte die Unfallverursacherin schnell ermittelt werden. Obwohl diese angab, den Unfall nicht bemerkt zu haben, muss sie nun mit einem Strafverfahren rechnen.

