Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mit abgelaufenem Kennzeichen unterwegs

Gronau (ots)

Eine Strafanzeige hat sich der Fahrer eines Motorrollers am Mittwoch in Gronau eingehandelt. Polizeibeamte hatten den 40-Jährigen kontrolliert, als er gegen 13.00 Uhr mit seinem Fahrzeug die Ochtruper Straße befuhr. Dabei stellte sich heraus, dass an dem Kleinkraftrad lediglich ein abgelaufenes grünes Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Beamten untersagten dem Gronauer die Weiterfahrt.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell