Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: St. Andreasberg Falsche Polizeibeamte rufen an

Goslar (ots)

Am Donnerstag, d. 06.02.2020, in der Zeit zwischen 09.00 und 12.00 Uhr kam es in St. Andreasberg zu zwei bekannt gewordenen Fällen von Anrufen von Betrügern, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgaben. In diesen Gesprächen wurde den angerufenen Personen mitgeteilt, dass in der Nähe ihrer Wohnung eine Einbrecherbande durch die Polizei festgenommen wurde. Hierbei sei auch eine Liste festgestellt worden, auf der auch der Name und die Anschriften der Angerufenen verzeichnet sei. Anschließend versuchten die falschen Polizeibeamten zu erfragen, ob sich Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus befinden würden. Hierbei traten die Täter durchaus überzeugend auf und erweckten den Eindruck, als würden sie sich im Bereich von St. Andreasberg gut auskennen. Dennoch durchschauten die Angerufenen das "böse Spiel" der falschen Polizeibeamten recht schnell und beendeten dann sofort das Gespräch. Zu irgendwelchen Schäden kam es daher nicht.

Abschließend nochmals Hinweise der Polizei:

- Die Polizei ruft niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. - Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. - Die Polizei wird Sie niemals zur Herausgabe von Geldbeträgen, Schmuck oder anderen Wertgegenständen auffordern - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und beenden sie einfach das Gespräch - Im Zweifelsfalle wenden Sie sich an ihre zuständige Polizeidienststelle - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls Vertrauenspersonen hinzu, z. b. Nachbarn oder Verwandte. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

37444 St. Andreasberg 06022020 Böhm, A.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Braunlage

Telefon: 05520-9326-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell