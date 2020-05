Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer übersehen

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Mittwoch in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Ein 39-jähriger Autofahrer befuhr gegen 12.10 Uhr die Straße Kalkdiek und wollte nach rechts auf die Barloer Ringstraße in Richtung Barlo abbiegen. Dabei übersah der Borkener einen 67-jährigen Rheder, der mit seinem Zweirad auf dem Radweg an der Burloer Ringstraße in Richtung Rhede unterwegs war. Der Radweg ist an der betreffenden Stelle in beide Richtungen befahrbar. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt circa bei 1.500 Euro.

