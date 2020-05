Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Kollision mit Verkehrszeichen einfach weitergefahren

Miesau (ots)

Um 18.50 Uhr melden Verkehrsteilnehmer bei der Polizei einen blauen Opel Corsa mit unsicherer Fahrweise, der von Miesau in Richtung Schönenberg fahre. Das Fahrzeug sei stellenweise auf die Gegenfahrbahn gekommen. In Höhe des Wasserturms Miesau hat das Fahrzeug an einer Verkehrsinsel zwei Verkehrszeichen beschädigt und ist einfach weitergefahren. Durch eine Polizeistreife konnte der Pkw in Brücken angehalten und kontrolliert werden. Da die Beamten Zweifel an der Fahreignung des 79-jährigen Wagenlenkers hatten, wurde sein Führerschein einbehalten. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Opel Corsa gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Schönenberg 06373/8220 zu melden. |pikus

