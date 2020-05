Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auch in Corona-Zeiten schnallt man sich an

Meisenheim (ots)

Fünf Verkehrsteilnehmer sind am Montagabend bei einer Verkehrskontrolle in der Straße "Hinter der Hofstadt" negativ aufgefallen. Die Personen waren in ihren Fahrzeugen nicht ordnungsgemäß angeschnallt. Im innerörtlichen Verkehr gibt es keine Ausrede dafür. Erfahrungsgemäß ereignen sich gerade auf kurzen Strecken mehr kleine Karambolagen als außerhalb der Ortslagen, bei denen eine Sicherung mit den Rückhaltesystemen Schlimmeres verhindern kann. Bei der Kontrolle beschäftigte sich die Polizeistreife auch mit einem PKW mit polnischem Kennzeichen. Bei der Überprüfung fiel auf, dass der Fahrzeughalter bereits seit 2019 einen dauerhaften Wohnsitz in Deutschland hat und somit eine deutsche Zulassung braucht. |pilek-AH

Polizeiinspektion Lauterecken



