Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A63/Mehlingen, Zu Fuß auf der Autobahn unterwegs

Bild-Infos

Download

Mehlingen (ots)

Am Montagabend gingen bei der Autobahnpolizei Kaiserslautern mehrere Notrufe bezüglich eines Fußgängers auf der A63 in Höhe Mehlingen ein. Durch eine Polizeistreife konnte tatsächlich ein junger Mann auf dem Seitenstreifen, unmittelbar nach der Anschlussstelle Sembach angetroffen werden. Der 24 jährige gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass er nach Frankfurt laufen wolle. Ihm wurde erklärt, dass es keine gute Idee ist zu Fuß über die Autobahn zu gehen und dass er nicht nach Frankfurt sondern Richtung Kaiserslautern unterwegs ist. Durch die eingesetzten Beamten wurde er von der A63 zu einem Verwandten nach Kaiserslautern gebracht.|past

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern



Telefon: 0631 3534-0

www.pastkaiserslautern@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pastkaiserslautern@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell