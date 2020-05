Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Beförderungsfeier bei der Polizeiinspektion

Lauterecken (ots)

Zwei Beförderungsurkunden hat am Montag der Leiter der Polizeiinspektion Lauterecken bei einer Corona-angemessenen Feierstunde übergeben. Die Polizeikommissarin Sabrina Fath (wohnhaft in Kirchheimbolanden) wurde zur Polizeioberkommissarin und Polizeikommissar Markus Winckers (wohnhaft in Mittelreidenbach) als Polizeioberkommissar befördert. Der Leiter der Inspektion Arno Heeling begrüßte zu dem kleinen Festakt die Stadtbürgermeisterin Isabell Steinhauer-Theis und den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein Andreas Müller, welche als Kommunalpolitiker die Brücke zur Bevölkerung schlossen. In 15 Minuten, mit entsprechendem Abstand, wurde das Ereignis würdevoll in Szene gesetzt. Grußworte von Andreas Müller und des Personalrats David Giesler ergänzten die lobenden Worte für die beiden im Mittelpunkt stehenden Polizisten. Die jungen Beamten werden bereits als Abwesenheitsvertreter Dienstgruppenleiter verwendet, was nun auch mit einer Beförderung belohnt werden kann. Arno Heeling und sein Vertreter Peter Natter wechselten traditionsgemäß die Schulterstücke der Beförderten: nun zwei Sterne auf jeder Seite - "mit einem Schulterschlag besiegelt". Und nachdem die Nationalhymne eingespielt worden war, prosteten sich die Anwesenden mit einem Glas Sekt zu (größtenteils alkoholfrei!). |pilek-AH

