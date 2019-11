Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Autodiebe stehlen in Helmstedt zwei Fahrzeuge - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Heinrich-Kremp-Straße, Chardstraße 30./31.10.19

In der Nacht zum Donnerstag wurden in Helmstedt von unbekannten Tätern zwei Fahrzeuge der Marke Ford entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 56.000 Euro. Gestohlen wurde vom Straßenrand in der Heinrich-Kremp-Straße ein zwei Jahre alter in weiß lackierte Ford Kuga und in der Chardstraße von der Garageneinfahrt eines Privatgrundstücks ein Ford Edge. Dieser schwarze gut einjährige SUV hat als Besonderheit auf der Frontscheibe einen etwa 30 cm langen Riss. Während der Edge nach 21.45 Uhr entwendet wurde, erstreckt sich die Tatzeit bei dem Kuga lediglich auf den Zeitraum von 03.00 Uhr bis 07.00 Uhr. Bisher liegen jedoch keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Helmstedter Polizeiwache unter der Rufnummer 05351-5210 in Verbindung.

