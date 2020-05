Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Trau schau wem - Verkehrsunfall mit Überraschungen

Hundsbach (ots)

Eine junge Autofahrerin hat am Montagmorgen frühzeitig ihren Fahrtrichtungsanzeiger beim Befahren der Landesstraße 182 gesetzt. Sie ging davon aus, dass sie der Umleitungsstrecke in Richtung Jeckenbach folgen müsste. Doch die Umleitung war aufgehoben, weshalb sie einfach auf der Hauptstraße weiterfuhr. Ein Wartepflichtiger Verkehrsteilnehmer hatte den Blinker gesehen und nahm an, dass der Wagen abbiegen würde. Die beiden Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen. Beide Personen hätten sorgfältiger agieren müssen, so die Polizei. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell