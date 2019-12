Landespolizeiamt

POL-SH: Ein neues Gesicht in der Pressestelle des Landespolizeiamtes

Kiel (ots)

Seit dem 01.12.2019 ist Polizeihauptkommissar Marcel Schmidt neuer Pressesprecher im Landespolizeiamt und komplettiert damit das Team zusammen mit Dennis Schneider und Torge Stelck. Marcel Schmidt tritt die Nachfolge von Polizeihauptkommissar Jürgen Czerwonka an, der behördlicher Datenschützer im Landespolizeiamt wird.

Marcel Schmidt wechselte nach der Ausbildung von der Schutzpolizei zur Wasserschutzpolizei und absolvierte dort zunächst ein Unterweisungsjahr auf den Wasserschutzpolizeirevieren Heiligenhafen und Kiel. Anschließend versah er seinen Dienst zunächst in der Dienstgruppe auf dem Wasserschutzpolizeirevier Kiel, bevor er für einige Jahre in der Bootstechnik/Nautische IT eingesetzt wurde. Daraufhin leitete er drei Jahre den Zentralen-Fachdienst (Umwelt- und Ermittlungsdienst) auf dem WSP-Revier Kiel. Danach wechselte er in die IT-Abteilung des Landespolizeiamtes, wo er langjährige Funktionen in der IT-Koordinierungsstelle und die Leitung der Funkwerkstätten wahrgenommen hatte. Polizeihauptkommissar Marcel Schmidt: "Ich habe in meinen bisherigen Funktionen in den unterschiedlichsten Bereichen Erfahrungen sammeln können, und freue mich darauf, diese vielfältigen Erfahrungen in die neue Arbeit als Pressesprecher einzubringen." Jürgen Czerwonka verlässt nach über 12 Jahren den Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die ersten Erfahrungen als behördlicher Pressesprecher sammelte Polizeihauptkommissar Jürgen Czerwonka ab Mai 2007 in der Polizeidirektion Kiel. "Besonders geprägt hat mich in dieser Zeit die Bearbeitung von Tötungsdelikten, insbesondere die Tötung von fünf Kindern in Darry. An diesem Abend zeigte sich, was gute Zusammenarbeit zwischen Kolleginnen und Kollegen von Pressestellen, der Mordkommission Kiel und der Staatsanwaltschaft Kiel einerseits und andererseits gute verlässliche Abstimmungen mit den Medienvertretern vor Ort wert sind. Die damalige Pressearbeit aller Beteiligten ist immer noch beispielgebend für derartige größere Lagen." Im Jahr 2011 wechselte Polizeihauptkommissar Jürgen Czerwonka in das Landespolizeiamt und kümmerte sich um eine ganz andere Art der Pressearbeit. Auch während dieser Tätigkeit gab es mehrere prägende Herausforderungen, wie zum Beispiel die mediale Begleitung der Flüchtlingswelle in den Jahren 2015 und 2016. Auch stand das eine oder andere Mal auch die Landespolizei in der Vergangenheit im Mittelpunkt der Berichterstattung, so dass es auch auf der Pressestelle des Landespolizeiamtes nie langweilig wurde. Polizeihauptkommissar Czerwonka: "Ich bedanke mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen der Pressestellen für die tolle vertrauensvolle Zusammenarbeit. Die Arbeit mit den Medienvertretern verlangt einem Pressesprecher zurecht einiges ab. Dabei stand für mich immer im Vordergrund eben nicht im Vordergrund zu stehen, sondern zuverlässige und abgestimmte Informationen weitergeben zu können." Nach der Übergabe ist Polizeihauptkommissar Marcel Schmidt direkt in die Pressearbeit eingestiegen: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit im neuen Team, die neue und interessante Aufgabe, sowie auf die Arbeit mit den Medienvertretern."

