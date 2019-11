Polizei Münster

POL-MS: Motorradfahrer verstirbt auf der Autobahn 31 bei Dorsten

Dorsten/Münster (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "Schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers auf der Autobahn 31 bei Dorsten" (ots vom 7.11.19., 08:03 Uhr)

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (7.11., 07:11 Uhr) kam für einen Motorradfahrer jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Motorradfahrer war in Richtung Emden unterwegs, als er in Höhe des Rastplatzes Holsterhausen aus bislang unklarer Ursache stürzte. Das Krad rutsche noch mehrere hundert Meter über die Fahrbahn und blieb auf dem Seitenstreifen liegen. Für die Bergung und die Unfallaufnahme ist die Autobahn 31 in Richtung Emden ab Dorsten-West noch bis in die Nachmittagsstunden gesperrt. Der Verkehr staute sich auf einer Länge von mehr als 5 Kilometern.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Motorradfahrer auf der Autobahn gesehen haben und Angaben zum Unfallhergang machen können.

Hinweise an: 0251 275-0

