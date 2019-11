Polizei Münster

POL-MS: Schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers auf der Autobahn 31 bei Dorsten

Dorsten/Münster (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 31 bei Dorsten in Fahrtrichtung Emden am Donnerstagmorgen (7.11., 07:11 Uhr) wird der Verkehr aktuell über den linken Fahrstreifen geführt. Nach ersten Erkenntnissen ist an dem Unfall ein Motorradfahrer beteiligt, die Ermittlungen zu weiteren Unfallbeteiligten laufen. Zwischen Dorsten-Holsterhausen und Schermbeck kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei rät den Bereich zu umfahren. Es wird nachberichtet.

