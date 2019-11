Polizei Münster

POL-MS: Handtasche unbeobachtet - Portemonaie weg

Münster (ots)

Am Dienstagabend (5.11., 18 bis 20 Uhr) entwendeten Unbekannte aus der Handtasche einer 35-Jährigen die Geldbörse. Die Münsteranerin saß in einer Lokalität an der Steinfurter Straße und hatte die Tasche außerhalb ihres Blickfeldes über einen Stuhl gehangen. Als die Frau bezahlen wollte stellte sie den Diebstahl fest. In der Geldböse waren Bargeld, Ausweise und Bankkarten.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell