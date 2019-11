Polizei Münster

POL-MS: Umfrage der Polizei: Einsendeschluß der Fragebögen endet am 17. November

Münster (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "Umfrage der Polizei Münster zum Sicherheitsgefühl im Bahnhofsumfeld" (ots vom 11.10., 14.01 Uhr)

Die Mitte Oktober gestartete zweite Umfrage der Polizei Münster zum Sicherheitsgefühl im Bahnhofsumfeld neigt sich dem Ende. Die Frist zur Einreichung der Fragebögen, die an Anwohner, Geschäftsleute und Pendler verteilt wurden, endet am 17. November. Die ausgefüllten Fragebögen können mittels beigefügtem Freiumschlag in den nächsten Briefkasten geworfen oder an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.

