Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Drei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der Haßlinghauser Straße

Gevelsberg (ots)

Ein 20-jähriger Ennepetaler fuhr am Sonntagmogen mit seinem BMW auf der Haßlinghauser Straße bergauf in Richtung Haßlinghausen. Als er an einem auf der Fahrbahn befindlichen Pkw links vorbei fuhr, prallte er mit der im Gegenverkehr fahrenden 26-jährigen Gevelsbergerin in ihrem VW Polo zusammen. Es kam zum frontalen Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls verletzten sich der 20-Jährige sowie die 26-Jährige und ihre 21-jährige Beifahrerin leicht.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell