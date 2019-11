Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Anwohner entdeckt Diebe auf frischer Tat

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 19:30 Uhr, fiel einem Anwohner ein verdächtiger Transporter an seinem Grundstück in der Elberfelder Straße auf. Als er näher kam, fiel ihm auf, dass sich etwa vier Personen an seinem Aufsitzrasenmäher zu schaffen machten und augenscheinlich Teile demontieren wollten. Als sie den Besitzer erblickten, stiegen diese in den silbernen Transporter mit polnischem Kennzeichen ein und flüchteten. Zwei der Männer können so beschrieben werden: 1.Mann: -etwa 1,90 m groß -rundliches Gesicht zwischen 40 und 50 Jahre alt 2.Mann: -etwa 1,75m groß und schlank Beide hatten ein osteuropäisches Erscheinungsbild.

Der 63-jährige Grundstücksbesitzer verfolgte das Fahrzeug bis nach Hattingen. Im Blumenweg verlor sich die Spur des Sprinters und der Täter.

