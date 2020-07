Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Sicherheitsglas hält stand

Borken (ots)

Die Fensterscheibe eines Firmengebäudes beschädigt haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Borken. Die Täter hatten sich an dem Gebäude an der Straße Landwehr allerdings erfolglos zu schaffen gemacht: Es gelang ihnen nicht, die zweite Scheibe der Sicherheitsverglasung zu durchdringen. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 2.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

