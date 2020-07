Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Alkoholisiert Unfall verursacht

Vreden (ots)

Auf einen Blutalkoholwert von circa 2,3 Promille ließ am Samstag ein Atemalkoholtest bei einem Autofahrer in Vreden schließen. Dass der 52-Jährige sein Fahrzeug nicht mehr sicher steuern konnte, hatte sich zuvor bereits gezeigt: Der Mann hatte beim Ausparken auf einem Parkplatz an der Ottensteiner Straße einen Sachschaden in Höhe von circa 3.300 Euro angerichtet - er war gegen eine Gebäudewand und ein Werbeschild gefahren. Polizeibeamte stellten den Führerschein sicher, fertigten eine Anzeige und veranlassten die Entnahme einer Blutprobe.

