Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Motorroller entwendet

Bocholt (ots)

Ein Dieb hat in der Nacht zum Freitag aus der Garage einer Werkstatt in Bocholt zwei Motorroller gestohlen. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen Motorroller der Marke Aprilia in Rot sowie einen weiteren der Marke Sachse in Blau und Weiß. Der Täter ist schlank, circa 1,75 Meter groß und war dunkel gekleidet. Wie der Täter in das Gebäude an der Dingdener Straße kam, ist noch unbekannt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat In Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

