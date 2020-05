Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Portmonee beim Einkaufen entwendet; Soltau: Streit in der Fußgängerzone; Walsrode: Altkleidercontainer in Brand gesetzt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 26.05.2020 Nr. 1

25.05 / Portmonee beim Einkaufen entwendet

Walsrode: Unbekannte entwendeten am Montag, gegen 10.30 Uhr im Aldi an der Sudetenstraße aus einer Handtasche ein Portmonee. Die Handtasche des 71jährigen Opfers war am Einkaufswagen befestigt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

25.05 / Streit in der Fußgängerzone

Soltau: In Soltaus Fußgängerzone gerieten am Montagabend, gegen 21.30 Uhr zwei Frauen wegen einer Cola-Flasche in einen handfesten Streit. Eine 63jährige Soltauerin hielt eine abgestellte, halbvolle Cola-Flasche für herrenloses Pfand, schüttete sie aus und nahm sie mit. Die 37jährige Eigentümerin bemerkte die Mitnahme, woraufhin es zu einer Auseinandersetzung um die Flasche kam, in deren Verlauf sie den Kopf der 63-Jährigen mehrmals auf den Boden stieß. Anschließend griff sie ihre Cola-Flasche sowie drei Dosen Bier des Opfers und verschwand in Richtung Mühlenstraße, wo sie von einer Funkstreife aufgegriffen werden konnte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie wieder entlassen. Das Opfer blieb unverletzt.

26.05 / Altkleidercontainer in Brand gesetzt

Walsrode: Unbekannte entzündeten in der Nacht zu Dienstag auf einem Parkplatz an der Von-Stoltzenberg-Straße einen Altkleidercontainer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Durch die Hitze wurde auch ein danebenstehender Container beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf rund 1.200 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell