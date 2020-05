Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Brand im Gewerbegebiet

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 24.05.2020 Nr. 1

24.05 / Brand im Gewerbegebiet

Walsrode: In der Nacht zu Sonntag, gegen 03.00 Uhr kam aus bislang nicht geklärten Gründen in einem Gebäudekomplex an der Heinrich-Hertz-Straße zum Brand einer darin befindlichen Spielothek. Menschen kamen nicht zu Schaden. Das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht. Die angrenzenden Geschäfte wurden durch Rauch ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere 100.000 Euro geschätzt. Der Zentrale Kriminaldienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

