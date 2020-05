Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel

Trunkenheitsfahrt II (ots)

Am frühen Sonntagmorgen konnte die Polizei Bad Fallingbostel auf der Bundesautobahn 7 in Richtung Hamburg den Pkw einer 49-jährigen Frau aus Hamburg feststellen. Diese hielt sich am Samstagabend mit einer Bekannten in Walsrode auf, um Essen zu gehen. Nach einem Streit der beiden fuhr die 49-jährige in ihrem Pkw davon. Im Rahmen einer Kontrolle auf der Autobahn Höhe Soltau wurde bei der 49-jährigen Fahrzeugführerin ein Atemalkoholwert von 2,56 Promille festgestellt. Der Führerschein, sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

