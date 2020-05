Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Einkaufskorb im Vorbeifahren entwendet

Soltau (ots)

Am Samstagvormittag gegen 10.00 Uhr schob eine 64-jährige Soltauerin ihr Fahrrad auf dem Gehweg vor einem Discounter am Alten Stadtgraben. Ein unbekannter männlicher Radfahrer radelt von hinten an die Dame heran und entwendet im Vorbeifahren einen auf dem Gepäckträger befindlichen Weidenkorb samt Einkäufen und Geldbörse. Anschließend flüchtet der Mann in Richtung Marktstraße. Zum Täter kann lediglich gesagt werden, dass er einen dunklen Kapuzenpullover trug und auf einem Damenrad unterwegs war. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Soltau, 05191-93800 zu melden

