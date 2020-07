Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Holtwick - Fiat 500 von Parkplatz entwendet

Bocholt (ots)

Böse Überraschung für einen Autofahrer am Montag in Bocholt-Holtwick: Als er sein Fahrzeug aufsuchen wollte, fand er es nicht mehr vor. Der Wagen, ein blau lackierter Fiat 500 mit BOH-Kennzeichen, hatte zwischen 16.30 Uhr und 20.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Dinxperloer Straße gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell