Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Brand beim Ernten

Raesfeld (ots)

Ein beschädigtes Schneidwerk und ein abgebranntes Getreidefeld - so lautet die Bilanz eines Brandes, zu dem es am Montag bei Mäharbeiten in Raesfeld gekommen ist. Aus noch ungeklärter Ursache hatte sich gegen 14.20 Uhr Getreide in einem Schneidwerk entzündet. Ein 34-jähriger Raesfelder konnte es noch vom Mähdrescher abkoppeln, ehe die Flammen übergesprungen wären. Kräfte der Feuerwehr und Landwirte löschten die Flammen auf der Fläche am Pohlweg. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ließ sich zunächst noch nicht beziffern.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell