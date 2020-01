Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrten in der Silvesternacht

Speyer (ots)

Zu zwei Trunkenheitsfahrten kam es in der Silvesternacht im Bereich der Polizeiinspektion Speyer. Bei einem 18-jährigen Audi-Fahrer aus Hanhofen konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der B39 zwischen Speyer und Dudenhofen Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den jungen Mann eingeleitet. Dem Mann wurde außerdem die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein wurde sichergestellt. Weiterhin melden mehrere Verkehrsteilnehmer einen Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug auf der B9 Fahrtrichtung Germersheim. In der Iggelheimer Straße in Speyer konnte das Fahrzeug festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei dem 21jährigen VW-Fahrer wurde Alkoholgeruch wahrgenommen, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Zudem konnten beim Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Es stellte sich außerdem heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein Strafverfahren wurde auch hier eingeleitet

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell