POL-PDLU: Streit um Böllerschießen

Noch vor dem Jahreswechsel, gegen 23:00Uhr, kommt es zwischen feiernden Nachbarn in Frankenthal Eppstein zur einer handfesten Auseinandersetzung. Ein 35-jähriger und ein 21-jähriger Mannheimer geraten mit einem 59-jährigen Mann aus Frankenthal aufgrund des Umgang mit Feuerwerkskörpern in Streit. Als sie ihn zur Rede stellen eskaliert die Situation. Durch anwesende Unbeteiligte können die Kontrahenten getrennt und die Situation geschlichtet werden. Der 59-Jährige wird aufgrund einer Platzwunde, zur ärztlichen Versorgung, in die Stadtklinik Frankenthal gebracht.

Gegen die Beteiligten wird ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung sowie gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

