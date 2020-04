Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit von Samstag 14 Uhr bis Sonntag 12 Uhr wurde ein in der Friedrichstraße abgestellter Mietwagen im Bereich des vorderen linken Kotflügels und Stoßfängers beschädigt. Den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge wurden die Schäden durch ein anderes Fahrzeug verursacht. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter der Rufnummer 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

