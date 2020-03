Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuer im Dachgeschoß eines Mehrfamilienhauses, keine Person verletzt

Düsseldorf (ots)

Sonntag, den 22. März 2020, 17:21 Uhr, Knechtstedenstraße, Düsseldorf- Heerdt

Am späten Nachmittag kam es zu einem Brand im Dachgeschoß eines Mehrfamilienhauses. Verletzt wurde niemand.

Gleich mehrere Anrufer meldeten der Leitstelle, dass aus dem Dach eines Mehrfamilienhauses auf der Knechtstedenstraße eine starke Rauchentwicklung zu sehen sei. Umgehend alarmierte der Leitstellendisponent aufgrund der Anrufe gleich zwei Löschzüge, den städtischen Rettungsdienst sowie diverse Führungs-und Sonderfahrzeuge. Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwache Quirinstraße eintrafen, drang dichter schwarzer Rauch aus dem Dachgeschoß. Sofort setzte der Einsatzleiter mehrere Trupps zur Brandbekämpfung zum Teil über die Drehleiter und über den Treppenraum im Gebäude ein. Schnell war klar, dass sich in dem zirka 80qm großen brennenden Spitzboden keine Personen befanden. Aufgrund der hohen Intensität des Brandes wurden beide Nachbarhäuser vorsichtshalber evakuiert und kontrolliert. Insgesamt mussten zirka 30 Personen aus allen drei Häusern von der Feuerwehr evakuiert werden.

Beide Nachbarhäuser sind durch den Brand nicht beschädigt worden, bei dem betroffenen Gebäude jedoch musste aufwändig die komplette Dachhaut geöffnet werden um an einzelne Glutnester zu gelangen. Aufgrund von Löschwasser, welches in die darunterliegenden Wohnungen geflossen ist wurden sämtliche Versorgungsleitungen von den Stadtwerken abgeschaltet. Das Wohnhaus ist zur Zeit nicht mehr bewohnbar. Eine vierköpfige Familie und vier Einzelpersonen mussten in Hotels im Stadtgebiet untergebracht werden.

Insgesamt waren zirka 50 Einsatzkräfte vor Ort, die letzten Kräfte konnten nach etwa zweieinhalb Stunden wieder einrücken.

Zur Brandursachenermittlung wurde die Kriminalpolizei eingeschaltet. Den Sachschaden schätzt die Feuerwehr auf zirka 80.000 EUR.

