FW-D: Gasausstörmung in Hamm - Feuerwehr evakuiert drei Wohnhäuser

Donnerstag, 19. März 2020, 20.55 Uhr, Hammer Dorfstraße, Hamm

Wegen Gasgeruch in einem Wohnhaus alarmierten Bewohner am Donnerstagabend die Feuerwehr Düsseldorf. Vor Ort konnte zusammen mit dem Mitarbeiter der Netzgesellschaft eine erhöhte Gaskonzentration in drei Wohnhäusern gemessen werden. Da ein Defekt an einer Versorgungsleitung in der Straße vermutet wurde, musste 15 Menschen über Nacht bei Freunden und Bekannten unterkommen. Es gab keine Verletzten.

Bewohner eines Wohnhauses auf der Hammer Dorfstraße alarmierten am Donnerstagabend über die Notrufnummer 112 die Feuerwehr Düsseldorf. In den Gebäuden und auf der Straße war Gasgeruch wahrnehmbar. Als nur wenige Minuten später die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, konnte mit den Messgeräten der Feuerwehr und den hinzugezogenen Mitarbeitern der Netzgesellschaft Düsseldorf eine erhöhte Gaskonzentrationen in insgesamt drei Häusern im Bereich der Keller festgestellt werden.

Sofort evakuierte die Feuerwehr die betreffenden Häuser, um eine Gefährdung für die Bewohner auszuschließen. In Absprache mit den Spezialisten der Netzgesellschaft erfolgten gezielte Lüftungsmaßnahmen. Dadurch konnte zwar die Konzentration gesenkt werden, aber nach Beendigung stieg die sofort wieder an. Dies ließ auf einen Defekt an einer Versorgungsleitung im Bereich der Straße vermuten, sodass noch in der Nacht durch die Netzgesellschaft der Schaden behoben werden musste. Um eine Gefährdung der 15 Bewohner des Hauses auszuschließen, konnten diese während laufender Lüftungsmaßnahmen einige persönliche Gegenstände aus ihren Wohnungen holen und kamen dann den Rest der Nacht bei Freunden und Bekannten unter.

Die Feuerwehr Düsseldorf übergab nach Räumung der Gebäude die Einsatzstelle an die Netzgesellschaft Düsseldorf. Nach zweieinhalb Stunden kehrten die letzten der 22 Einsatzkräfte der Feuerwachen Hüttenstraße, Münsterstraße, Behrenstraße und Posener Straße zur ihren Standorten zurück. Es kamen keine Menschen zu schaden.

