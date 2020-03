Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Starkstromunfall auf Baustelle - Feuerwehr Düsseldorf versorgt zwei verletzte Handwerker

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 18. März 2020, 15.20 Uhr, Heerdter Lohweg, Heerdt

Bei einem Arbeitsunfall wurden zwei Handwerker verletzt. Bei den Bauarbeiten beschädigten die Handwerker eine 10-kV Stromleitung und wurden beide dabei verletzt. Die 44- und 49-Jährigen wurde noch vor Ort notärztlich behandelt und für eine weiterführende Behandlung in ein Düsseldorfer Krankenhaus transportiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten bis zum Eintreffen der Netzgesellschaft Düsseldorf die Unfallstelle und übergaben für die notwendigen Reparaturarbeiten die Einsatzelle an die Mitarbeiter der Netzgesellschaft.

Am Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr Düsseldorf über einen Arbeitsunfall auf einer Baustelle am Heerdter Lohweg informiert. In der Notrufbearbeitung stellte sich heraus, dass bei Bauarbeiten eine 10-kV Starkstromleitung beschädigt wurde und dadurch einen Kurzschluss entstand, bei dem sich offensichtlich zwei Menschen verletzten. Durch den Leitstellenmitarbeiter wurden umgehend die Rettungskräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse in Heerdt entsendet. Bereits drei Minuten später trafen die ersten Einsatzkräfte der nahe gelegenen Feuerwache Quirinstraße am Heerdter Lohweg ein. Die beiden Handwerker hatten sich da bereits selbstständig aus der Baugrube befreit. Neben der sofortigen medizinischen Erstversorgung die 44 und 49- jährigen Handwerker wurden die notwendigen Sicherungsmaßnahmen an der Unfallstelle eingeleitet. Nach einer ersten ärztlichen Behandlung wurden die beiden Männer zur weiteren Behandlung in ein Düsseldorfer Krankenhaus transportiert. Im Anschluss an diese Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an Mitarbeiter der Netzgesellschaft Düsseldorf übergeben, die alle weiteren Instandsetzungsmaßnahmen ergreifen.

Der Einsatz der gut 20 Einsatzkräfte der Feuerwachen Hüttenstraße, Quirinstraße, Münsterstraße und Posener Straße war nach rund einer Stunde beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Düsseldorf

Stefan Gobbin

Telefon: 0211.8920180

E-Mail: stefan.gobbin@duesseldorf.de

http://www.feuerwehr-duesseldorf.de

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell