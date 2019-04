Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mehrere Einbrüche, Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am Freitag zwischen 12 Uhr und 16.40 Uhr brachen bislang Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Feuerbachstraße ein. Der oder die Täter hebelten die Wohnungseingangstür auf und durchsuchten die Wohnung. Die Täter entwendeten Bargeld und eine goldene Medaille.

Ebenfalls am Freitag zwischen 11.45 Uhr und 17 Uhr brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Haus in der Großen Michelgasse ein.

Die Unbekannten hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Haus.

Im Haus durchsuchten der oder die Täter sämtliche Schränke und Schubläden und durchwühlten diese.

Die Täter entwendeten Schmuck und einen Designerrucksack im Wert von mehreren tausend Euro.

Zeugen der Einbrüche oder Personen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, mögen sich bitte unter der Telefonnummer 0621 174 4444 bei der Kriminalpolizei melden.

