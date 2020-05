Polizei Münster

POL-MS: Autos zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Unbekannte zerkratzten in der Nacht von Mittwoch (27.5., 21.45 Uhr) auf Donnerstag (28.5., 7 Uhr) an der Hogenbergstraße drei Autos. Die Fahrzeuge der Marken Nissan, Audi und BMW wurden an der linken Seite mit jeweils einem Kratzer von vorne bis hinten beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

